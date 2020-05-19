شقيق بوغبا ينضم إلى سوشو لثلاثة مواسم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي سوشو من دوري الدرجة الثانية الفرنسية، اليوم الاثنين، أنه سيتعاقد مع المدافع الدولي الغيني فلورنتان بوغبا، الشقيق الأكبر لبول لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا لكرة القدم.

وقال النادي في بيان له: فلورنتان بوغبا سيوقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم مع اف سي اس سوشو قطب الدفاع البالغ من العمر 29 عاماً والدولي الغيني سيوقع عقده الأسبوع المقبل بعد الخضوع للفحص الطبي.

وبدأ فلورنتان، المولود في كوناكري، مسيرته الكروية في سلتا فيغو الإسباني، ودافع بعدها عن ألوان سيدان الفرنسي (درجة ثانية) قبل أن يلعب لمدة خمسة مواسم مع سانت إتيان (2013-2018) ومنه إلى جنشليربيرليجي التركي.

وكان أتالانتا يونايتد الأمريكي الفريق الأخير الذي مثله بوغبا، قبل توقف النشاطات الرياضية حول العالم؛ بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وسبق لفلورنتان الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا للشباب عام 2011، قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان بلد مسقط رأسه غينيا عام 2013 وشارك معه في كأس الأمم الإفريقية عام 2015.

وكان فريق سوشو في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدرجة الثانية عند إنهاء الموسم؛ بسبب وباء «كوفيد-19».