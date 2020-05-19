حبس لاعب تشيلسي بسبب شجار مع فتاة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الشرطة احتجزت لاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي، الأحد، بعد شجار مع فتاة، وأبلغت شرطة متروبوليتان وسائل الإعلام البريطانية أنه تم استدعاء خدمة الإسعاف في لندن، في الساعات الأولى من صباح الأحد؛ بسبب وجود فتاة في حالة صحية غير جيدة.

وقالت صحيفة (ذا صن)، إن الفتاة نُقلت إلى المستشفى، بينما احتجزت الشرطة اللاعب كالوم هودسون أودوي، في المنطقة ذاتها وبقي قيد الحجز.

ورفض تشيلسي التعليق. وشارك هودسون أودوي (19 عاماً) في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي هذا الموسم، قبل التوقف بسبب جائحة «كورونا».

كما خاض الجناح الشاب في مباراته الدولية الأولى العام الماضي، وظهر حتى الآن في ثلاث مباريات مع المنتخب الإنجليزي.