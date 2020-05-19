أربع مواهب من مركز دو لا ليجا ينضمون إلى ناديي النصر وشباب الأهلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دو لاليجا للكفاءات العالية الذي يتخذ من الإمارات مقراً له، عن انضمام 4 من لاعبي الفريق إلى ناديي النصر، وشباب الأهلي، بعد تألقهم تحت القيادة الفنية الإسبانية للمركز، وانضم اللاعب لطفي ماشو، برفقة زميله مهدي الكمليشي إلى فرق U21 وU17 في نادي النصر، في حين تم اختيار المهاجمين أحمد اليماني، وحسين حاوي، للانضمام إلى فرق U21 وU17 في نادي شباب الأهلي، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين المنضمين من دو لاليجا للكفاءات العالية إلى أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية إلى 29 لاعباً، وليقوم المركز بدوره في إمداد الأندية والمنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة.

وتعكس تعاقدات الأندية المحلية مع مواهب مركز الكفاءات العالية التزام دو لاليجا بتوفير فرص تدريب المواهب الشابة في الدولة مع مُدربي الدوري الإسباني في مركز دو لاليجا للكفاءات العالية، حيث يخضعون للتدريبات نفسها التي تتبعها أندية الشباب في إسبانيا، لإعدادهم نفسياً، وبدنياً، لممارسة كرة قدم احترافية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للاعبين الشباب في السفر إلى إسبانيا، ليكونوا جزءاً من التجربة الإسبانية الاستثنائية، عن طريق البطولات الدولية والمعسكرات الكشفية في إسبانيا.

وعلق خوسيه ماريا زاركو، مدرب دوري U16 لفرق مركز دو لا ليجا للكفاءات العالية على انضمام اللاعبين لنادي النصر، وشباب الأهلي، قائلاً: «اختيار لاعبي دو لا ليجا للكفاءات العالية من قِبل الأندية الإماراتية يعكس مدى أهمية هذه المنصة في خلق فرص اللعب على مستوى احترافي ويحمل ثمار منهجية مركز دو لا ليجا للكفاءات العالية الفريدة في التدريب والتطور، إلى جانب العمل الجاد والمثابرة من قبل اللاعبين على مدار السنة، وهو ما يبرهن مدى التقدم الذي يحرزه المركز، والجهد المبذول لتدريب اللاعبين على أعلى مستوى، وتهيئتهم لحياتهم الاحترافية بمعايير أقوى دوري في العالم، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في الفترة المُقبلة».

جدير بالذكر أن مركز دو لاليجا للكفاءات العالية كان أبرم في وقت سابق اتفاقية تعاون مع مجلس دبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، تستهدف رعاية المواهب الرياضية الشابة من أندية أبوظبي، ودبي، وضمهم إلى تدريبات خاصة تحت قيادة مُدربين من «لا ليجا» المُعتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وكان مركز دو لا ليجا للكفاءات العالية الذي يتخذ من الإمارات العربية المُتحدة مقراً له، أُطلق عام 2016 بهدف تمهيد طريق الاحتراف للشباب الموهوب من جميع أنحاء الإمارات، ويُمكنهم من التدريب على أعلى مستوى بقيادة مدربين معتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، «ويفا»، ورابطة الدوري الإسباني «لا ليجا».