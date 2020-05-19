أنيلكا يطالب بالالتزام بتوجيهات الحكومة والحفاظ على ممارسة الرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، سابقاً، رسالة في شهر رمضان المبارك إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات، وجميع المسلمين حول العالم، مؤكداً فيها أهمية اتباع إجراءات الصحة والسلامة، وكذلك الاستمرار في ممارسة الرياضة.

وقال أنيلكا في رسالته: «إلى كل أصدقائي في الإمارات وفي دبي والعالم، لقد حققنا نجاحاً كبيراً حتى الآن في مواجهة جائحة «كوفيد ـ 19» من خلال تنظيم حياتنا والقيام بأعمالنا؛ لذا يجب علينا أن نستمر على النهج ذاته، حتى نستطيع تخطي هذه الأزمة».

وأضاف أنيلكا: «نعيش في هذه الأوقات في أيام خاصة بشهر رمضان المبارك؛ لذلك علينا أن نواصل تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية، ويجب علينا احترام كافة التعليمات التي توجهها الحكومة من أجل الحفاظ على الصحة وسعادة أفراد المجتمع، ولابد أن نكون على وعي تام بها ونحافظ على ترك مسافة مع الآخرين لتحقيق التباعد الاجتماعي».

واختتم أنيلكا: «أنصح الجميع بالاستمرار في ممارسة الرياضة بانتظام، ورسالتي للمسلمين أن يحافظوا على صيامهم بأمان، فنحن محظوظون لأننا لا نزال أحياء وبصحة جيدة، لنتمكن من الاستمتاع بهذا الشهر الجميل، لذا اقرؤوا المزيد من القرآن الكريم وتعلموا المزيد عن دينكم الرائع، عسى الله أن يتقبل طاعاتكم».

وتعد هذه هي المشاركة الثانية لنيكولاس أنيلكا في مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم، be fit, be safe» ويظهر في هذه المرة أثناء إقامته في دبي مرتدياً قبعة مكتوباً عليها «عيال زايد»، مؤكداً عشقه للإمارات وحبه الشديد للعيش على أرضها، حيث يرتبط أنيلكا بعلاقة صداقة ومحبة مع دولة الإمارات؛ شأنه شأن العديد من النجوم العالميين الذين يتوافدون باستمرار على الدولة لقضاء إجازاتهم العائلية فيها ويزورون الأصدقاء، كما يديرون بعض المشاريع فيها.

كما يحرص نيكولاس أنيلكا على المشاركة في مختلف المناسبات وحضور الفعاليات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، حيث حضر مراسم تتويج الفائزين في بطولة كأس دبي للقارات الرابعة لكرة القدم تحت 13 سنة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي في فبراير الماضي.

ويعد نيكولاس أنيلكا من اللاعبين الذين صنعوا تاريخاً كبيراً في ملاعب كرة القدم، سواء على مستوى المنتخب أو الأندية التي لعب فيها، حيث لعب في 4 دوريات من الدوريات الخمسة الكبرى، هي الفرنسي والإنجليزي والإسباني والإيطالي، إضافة إلى الدوري الصيني والهندي.

ويعتبر أنيلكا من أكثر اللاعبين الذين لعبوا للعديد من الأندية الكبرى في تاريخ الأندية العالمية، حيث لعب لباريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وأرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وويست بروميتش وبولتون في الدوري الإنجليزي، وفنربخشة التركي، ويوفنتوس الإيطالي، وأحرز 125 هدفاً في كل مبارياته في الدوري الإنجليزي.