أجهزة ذكية للاعبات منتخب الدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلم اتحاد الإمارات للدراجات لاعبات منتخب السيدات عدداً من الأجهزة الذكية من أجل متابعتهم خلال التدريبات اليومية، والتي تقام عن بعد تحت إشراف اتحاد اللعبة، من أجل الحرص على رفع المستوى البدني والفني للاعبات خلال الفترة الحالية، وذلك استعداداً لعودة النشاط الرياضي.

وقالت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس اللجنة النسائية، إن الاتحاد يحرص خلال الفترة الحالية على التواصل مع جميع اللاعبين واللاعبات من أجل الوقوف على آخر المستجدات ومراقبة نشاطهم البدني.

وكانت نورة الجسمي اجتمعت باللاعبات عن بعد، وذلك بحضور المدربة ربا حيلاني مدربة المنتخب وعدد من اللاعبات الجدد، وأكدت أن هناك تجاوباً ملحوظاً من كافة اللاعبات خلال الفترة الماضية ورغبتهن في الانتظام اليومي بالتدريبات، لافتة إلى أن الأجهزة التي تم تسليمها للاعبات ستسهم كثيراً في التواصل معهن ورفع معدل النشاط البدني والفني خلال فترة التوقف الحالية.