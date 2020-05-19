العروبة يضم البرازيلي رودريجو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي العروبة تعاقده مع اللاعب البرازيلي رودريجو سيلفا، قادماً من دبا الحصن للعب في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد. وتم توقيع العقد أمس، لموسم واحد، تمهيداً لقيده في كشوف الفريق.

يذكر أن العروبة قرر مؤخراً تسريح الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة المدرب المغربي إبراهيم بوفود، وإنهاء عقود اللاعبين الأجنبيين الفرنسي هاري كريستوفر نوفيللو، ومواطنه جان فيليب مندي، مع تكليف لجنة العقود في النادي بالتعاقد مع جهاز فني جديد للإشراف على تدريب الفريق في الموسم القادم، والبحث عن محترفين أجانب على مستوى عالٍ، كما شكل النادي لجنة للتفاوض مع بعض اللاعبين المواطنين الذين انتهت عقودهم بشأن التجديد والاستمرار مع الفريق، مع إمكانية التعاقد مع لاعبين مواطنين ومقيمين مميزين لسد العجز في بعض المراكز.