اشتعال المنافسة في بطولتي البومسي والبارا تايكواندو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تواصلت منافسات بطولة الإمارات للبومسي، عن بعد، والتي ينظمها اتحاد التايكواندو، بمشاركة 150 لاعباً، ولاعبة، وكانت أبرز النتائج فوز فارس جابر من نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، في فئة الأشبال، وحل ألكسندر باول من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، وجاء زايد سهيل من فريق رايز في المركز الثالث، وفي فئة الأشبال للحزام الأخضر فاز لاعب الشارقة للألعاب الفردية أسامة محمود لطفي بالمركز الأول، تلاه علي جاسم من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحل محب الله حمداني من فريق جولدن سبورت في المركز الثالث.

أما على صعيد منافسات البارا تايكواندو الخاصة باللاعبين من أصحاب الهمم، والتي تقام لأول مرة عن بعد، ففي فئة البارا3 للبومسا كان المركز الأول من نصيب لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم سارة عبدالله، وحلت وردة عبد الله من دبي لأصحاب الهمم بالمركز الثاني، فيما احتلت رولا جمعة من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية المركز الثالث، وفي فئة البارا 2 أحرز وديع مازن الصادق من دبي لأصحاب الهمم المركز الأول، تلاه مفدى أكرم حسين من الشارقة في المركز الثاني، وسلطان الحليان من دبي لأصحاب الهمم في المركز الثالث، وفي فئة البارا1 احتكر لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم المراكز الثلاثة الأولى، حيث توج براء سليمان عبده بالمركز الأول، ومحمد أحمد الملا ثانياً، وعلاء عز الدين ثالثاً.

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو عن سعادته بالتجاوب الكبير والمشاركة الفعالة التي وجدتها البطولة، كما ثمن جهود القائمين على الحدث بقيادة محمد إسحاق السكرتير الفني للاتحاد وطاقم التحكيم برئاسة خالد المقبالي، فضلاً عن جهود الأطقم التدريبية المشرفة على اللعبة.