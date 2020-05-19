شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب مدرباً عراقياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أصيب المدرب العراقي أركان محمود بفيروس «كورونا»، وهو الآن يرقد في أحد مشافي العاصمة العراقية بغداد.

ودعا أركان محمود، وهو شقيق نجم المنتخب العراقي في ثمانينات القرن الماضي شاكر محمود، في منشور له على صفحته الشخصية في «فيسبوك»، الجمهور العراقي إلى الدعاء له بالشفاء من هذا الفيروس وتجاوز المحنة.

يذكر أن أركان محمود سبق له تمثيل منتخبات العراق المختلفة في تسعينات القرن الماضي، كما لعب لفرق الجيش والشرطة والقوة الجوية وغيرها.

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