«تايكواندو الشارقة» يستضيف مدرب أوزبكستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن سياسة إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، ومواصلة التدريبات للفرق أثناء فترة التوقف الحالية، استضاف تايكواندو الشارقة مدرب منتخب أوزبكستان نزاراليف زاينولدالدين كاموليفيتش في حصة تدريبية مباشرة على برنامج «Zoom».

وشهد الحصة التدريبية المهندس سليمان الهاجري رئيس الإدارة، وأشرف عليها الكابتن عبدالله حاتم، المدير الفني للفريق وشارك فيها جميع لاعبي الفريق. واشتملت التدريبات التي استمرت ساعة كاملة، على تمارين الإحماء واللياقة البدنية، إضافة إلى تدريبات حركات معينة وتطبيق تكتيكات خاصة في اللعبة.

وكانت إدارة الألعاب الفردية وضعت سياسة استمرار التدريبات ضمن أولوياتها بعد قرار إيقاف النشاط الرياضي، وتم تأمين ضرورة المحافظة على اللياقة البدنية للاعبين، بوضع خطط من شأنها المحافظة على اللياقة البدنية عبر تطبيق تدريبات عن بعد تُجريها الأجهزة الفنية، باستضافة مدربين ولاعبين بارزين من داخل وخارج الدولة لنقل تجاربهم وخبراتهم للاعبي النادي تحت إشراف الأجهزة الفنية والإدارية، بمتابعة مباشرة من مجلس الإدارة.

ومنحت إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، الأجهزة الفنية والإدارية الضوء الأخضر لاستضافة الكوادر المؤهلة وصاحبة الخبرة في الألعاب الفردية لاستعراض تجاربهم وتناول مسيرتهم الناجحة أمام لاعبي النادي، وطالبت اللاعبين بالعمل بالنصائح والإرشادات التي يقدمها المدربون للاستفادة منها وتطبيقها في المستقبل.