شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى: الموقف المالى للأهلى يسمح بالتعاقد مع رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن موقف النادي الأحمر المالي فى الوقت الحالى يسمح له باستمرار رمضان صبحي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته قائلا خلال حواره ببرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس":"وضع الأهلي المالي يسمح له بالإبقاء على العفيجى، في الموسم المقبل، ولكن هناك مسئولين عن ملف كرة القدم، هم من يقررون هذا الأمر".

وتنتهي إعارة رمضان صبحي، من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي مع الأهلى بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف:"أتمنى أن يستمر رمضان صبحي، مع الأهلي الموسم المقبل"، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا توجد أي ترضيات للاعبين خارج العقود، فنحن ملتزمون بعقودنا مع لاعبينا .

وعن مدى تأثر الأهلى من إلغاء الدورى اشار خالد الدرندلى ان الأهلي، سيتأثر بالسلب حال إلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب أزمة فيروس كورونا نظرا لأن إلغاءه، سيؤثر على عوائد البث الفضائية والرعايا ، مضيفا"وفقًا لتصريحات المسئولين ورئيس مجلس الوزراء، فهناك بارقة أمل في عودة الدوري، بإجراءات احترازية"، متمنيا أن يعود الدوري وأن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية".

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