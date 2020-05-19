شكرا لقرائتكم خبر عن داوودا : تغيير الأجهزة الفنية سبب عدم توفيقي مع الزمالك.. وساسي تمني عودتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف نجم فريق طلائع الجيش، أن المدير الفني إيهاب جلال، هو أكثر من طوّر من أدائه الفني داخل الملعب، موضحاً :" إيهاب جلال غّير مفهوم لاعب الوسط المدافعي لدي خلال ولايته للمقاصة".، وواصل:" إيهاب جلال كلفني بمهمات هجومية عديدة بعيداً عن قطع الكرة والمهام الدفاعية".

وتابع لاعب الزمالك السابق، أن أحمد ياسر، مهاجم المصري البورسعيدي قد خانه التوفيق في تصريحاته التي قيم خلاله بعض نجوم الدوري المصري، مضيفاً " احمد ياسر لم يقصد الاساءة لأحد ولكن خانه التوفيف جداً في حديثه".

وواصل :" لسنا نقاد كي نقيم اللاعبين، وليس من الممكن أن نتحدث عن رزق أحداً والمقابل المالي لعقود الزملاء".