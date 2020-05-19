شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تغير بانتقالات الأهلى فى عهد رينيه فايلر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سياسة جديدة يتبعها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في جميع الأمور الفنية والإدارية، منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر خاصة على مستوى الصفقات التي يبرمها الفريق في كل فترة انتقالات، ومن أبرز تلك السمات :

ضم الاحتياجات فقط

رينيه فايلر ليس من نوعية المدربين الذين يُفضلوا التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، وهو ما ظهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية والتي كانت بعد تولي فايلر المسئولية بعددة أشهر، حيث لم يضم الفريق سوى الثنائي السنغالي اليو بادجي ومحمود عبد المنهم كهربا، وكان التعاقد أيضاً مع اثنين لاعبين بشكل اضطراري في وقتها نظراً لعدم وجود أماكن بالقائمة الحمراء.

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رفض ضم انصاف اللاعبين

أكد فايلر لإدارة الأهلي أنه يرفض ضم انصاف اللاعبين، وأنه في حال التعاقد مع صفقة جديدة لابد أن تمثل إضافة للفريق، وأن يكون اللاعب الجديد قادراً على منافسة نجوم الفريق الأحمر على المقاعد الأساسية ولا يكتفي فقط بأن يكون ضيف شرف.

عرض الصفقات عليه

يشترط رينيه فايلر عرض الصفقات عليه قبل الدخول في مفاوضات لضمها، على أن يملك هو فقط حق تقرير مصيرها سواء بانهاء الصفقة أو التراجع عنها ،وذلك بعد أن يقم فايلر وجهازه المعاون بمتابعة اللاعب بشكل جيد ومشاهدة مباريات له قبل حسم مصيره.

اللاعب الراحل ليس من الضروري تعويضه بأخر في مركزه

لا يرى فايلر أنه من الضروري تعويض أي لاعب راحل بلاعب في مركزه، وهو ما ظهر في إعلانه عدم الرغبة في التعاقد مع حارس جديد رغم اعلان شريف اكرامي الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، كما لم يشترط فايلر التعاقد مع ظهير أيمن بعد انتقال أحمد فتحي لبيراميدز، مؤكداً أنه قادر على تأمين المركز بالظهير الاخر محمد هاني، مع إمكانية لعب أكثر من لاعب أخر في هذا المركز رغم أنه ليس مركزهم الأصلي ومنهم حسين الشحات ورامي ربيعة وأكرم توفيق المعار للجونة.