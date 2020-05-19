شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى: ميزانية الأهلى 2 مليار و60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة الحالي، تسلم النادي في موقف مالي جيد مضيفا خلال حواره ببرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس":"استملنا النادي من مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر، في موقف مالي جيد"، مضيفًا:"ميزانية الأهلي الحالية هى 2 مليار و60 مليون جنيه".

وأضاف:"ميزانية الأهلي 2 مليار و60 مليون جنيه، هذا لجهود مجالس الإدارة المتتالية، حيث بنى صالح سليم، فرع النادي بمدينة نصر، وحسن حمدي، هو من حصل على أرض الشيخ زايد وقام ببناء بعض المنشأت، وقام مجلس المهندس محمود طاهر، بإستكمال المنشأت وافتتح النادي، ثم قام بشراء فرع التجمع الخامس، ويسعى المجلس الحالي لانهاء المرحلة الأولى من الانشاءات داخل الفرع".

وتابع:"ميزانية الأهلي، بها فريق كرة القدم"، مشيرًأ:"ميزانية كرة القدم في السنة الواحدة تتخطى الـ300 مليون جنيه".

وأشار:"192 مليون جنيه في الموسم، مصروفات الألعاب الأخرى" وعن مواجهة أزمة كورونا شدد الدرندلى أن الإدارة الحمراء لديها خطط للتعامل مع فيروس كورونا".

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وأضاف:"الظروف التي مر بها النادي الأهلي وقت حادث بورسعيد، كانت أسوأ من الوضع الحالي، ولكن كان هناك تخطيط من قبل حسن حمدي رئيس النادي الأهلي وقتها ومحمود الخطيب، نائب رئيس النادي".

وتابع:"وقت حادث بورسعيد، جميع الموظفين حصلوا على رواتبهم، ومن كان له بعض المكافآت، حصل عليها بعد تحسن الوضع المالي للنادي".

وأردف: "مهما طالت مدة أزمة فيروس كورونا، موظفو الأهلي في أمان"، مضيفًا:"اعتمدنا اليوم مرتبات جميع الموظفين، بالإضافة إلى مكافآت عيد الفطر المبارك".