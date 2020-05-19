شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: لابد من وجوه جديدة في الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه ينطبق عليه بند الـ8 سنوات وهو ما يحول دون ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة القادمة، مؤكدًا إنه فى حالة إلغاء هذا البند بالتأكيد سيترشح طالما اللائحة تسمح له بذلك، قائلاً: "مرحبا بدخول وجوه جديدة مع عناصر الخبرة في انتخابات اتحاد الكرة القادمة، ولابد من وجود عملية إحلال وتجديد كما يحدث في المنتخب من ضم لاعبين جدد مع العناصر أصحاب الخبرة، ولكن لابد أن يكون هناك توازن، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة دائما ما تتعرض للظلم، رافضا فكرة تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية، متوقعًا أن يكون المجلس القادم للجبلاية خليطا بين القدامى والجدد.

أكد خالد لطيف، أن الخناقات في اتحاد الكرة تأخد البعض عن التركيز في الهدف الذي يريدون تحقيقه، وعلى الاتحاد ان يضم وجوه جديدة، مؤكدا أن الراحل محمد لطيف كان كابتن منتخب مصر خلال المشاركة الأولى في كأس العالم عام 1934 وكان يتواجد في عضوية مجلس الإدارة خلال المشاركة الثانية عام 1990 وأنا أكمل مسيرة العائلة بعدما تواجدت في مجلس ادارة اتحاد الكرة خلال المشاركة في كأس العالم 2018.