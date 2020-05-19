شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: لابد من وجوه جديدة في الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه ينطبق عليه بند الـ8 سنوات وهو ما يحول دون ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة القادمة، مؤكدًا إنه فى حالة إلغاء هذا البند بالتأكيد سيترشح طالما اللائحة تسمح له بذلك، قائلاً: "مرحبا بدخول وجوه جديدة مع عناصر الخبرة في انتخابات اتحاد الكرة القادمة، ولابد من وجود عملية إحلال وتجديد كما يحدث في المنتخب من ضم لاعبين جدد مع العناصر أصحاب الخبرة، ولكن لابد أن يكون هناك توازن، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة دائما ما تتعرض للظلم، رافضا فكرة تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية، متوقعًا أن يكون المجلس القادم للجبلاية خليطا بين القدامى والجدد.
أضاف لطيف في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "رفضت الاستفادة من منصبي في اتحاد الكرة خلال عملي الإعلامي، ولذلك كنت بعيدًا عن المشهد طوال فترة تواجدي بالمجلس" مؤيدًا وجود بند تعارض المصالح في لائحة الاتحاد المقبل، حتى لو كان البند متعارضا معه شخصيًا، مؤكدا أنه لم يتعرض للخيانة في انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة، وأنه كان يوجد اتقسام قبل تعيين هيكتور كوبر ومنهم من كان يرغب في تعيين آلان جيريس ومنهم من رشح كوبر، وهناك من رشح أسماء أخرى.
وعن الخروج من بطولة أمم إفريقيا الأخيرة 2019 أكد عضو الجبلاية السابق إنه لم يكن متوقعا، وإنه عارض قرار تعيين المكسيكي خافيير أجيري قبل تعيينه مدربا للمنتخب، ولكنه يحترم قرار الأغلبية داخل مجلس الإدارة، والذي اختار المدرب المكسيكي.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مسئولي اللجنة الخماسية بالنظر إلى العواقب الماضية حال إلغاء الدوري والتي لم تنصب أي فريق بطلا لمسابقة الدوري، مضيفا: "لابد من وجود حوار بين اتحاد الكرة ورؤساء الأندية، ولا يصح تحديد بطل حال إلغاء المسابقة".
أضاف: "كنت أعلم بعض قرارات اتحاد الكرة السابق من جروب الواتس آب، نافيا استقالة حازم إمام من عضوية اتحاد الكرة من قبل كما أشيع من قبل"، نافيًا أن يكون مجلس اتحاد الكرة الأسبق برئاسة جمال علام قد اختار شوقي غريب لتدريب المنتخب الوطني بناء على توصية هاني أبو ريدة بدليل عودته لتدريب المنتخب الولمبي في الوقت الحالي،
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