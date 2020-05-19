شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة اعتذار أسامة نبيه مع مسئولى غزل المحلة عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى غزل المحلة تأجيل عقد جلسة اعتذار أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق عقب إجازة عيد الفطر المبارك، على خلفية تصريحاته المُثيرة التى قال فيها إنه رفض التسجيل فى مرمى الزمالك عندما كان لاعباً فى غزل المحلة موسم 2001 - 2002 وتحديداً فى الدور قبل نهائى لكأس مصر، وهى التصريحات التى ما زالت تلقى ردود فعل قوية فى الشارع الرياضى المصرى.

وقرر مجلس إدارة نادى غزل المحلة تصعيد الشكوى ضدد أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر حال تجاهل الشكوى المقدمة إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم والذهاب إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث طالب مسئولو غزل المحلة باتخاذ اللازم نحو التحقيق فى هذا التواطؤ المنسوب إلى أسامة نبيه، وما يترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى استرداد جميع المبالغ المالية التى تقاضاها خلال عمله بنادى غزل المحلة، كما طالبوا بالحصول على تعويض مادى وأدبى مناسب جراء ما أصاب النادى من عدم وصول فريق غزل المحلة إلى المباراة النهائية فى كأس مصر، واحتمالية الفوز بالحصول على لقب كأس مصر وقتها، فيما اختتم غزل المحلة الشكوى بالمطالبة بشطب أسامة نبيه من سجلات اتحاد الكرة.

وتقدم غزل المحلة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد أسامة نبيه، لاعب الفريق الأسبق، والمدرب العام السابق للمنتخب الوطنى.

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وأكد مسئولو المحلة فى شكواهم ضد نبيه أن هذه التصريحات تمثل عدم احترام لنادى غزل المحلة ومكانته وتاريخه بين أندية مصر والعالم العربى والأفريقى، بالإضافة إلى عدم الأمانة فى الدفاع عن النادى المتعاقد معه، بالإضافة إلى أن أسامة نبيه ضرب بعرض الحائط أبسط قواعد اللعب النظيف، واعتبروه نزعا من أنواع التلاعب والتواطؤ فى نتيجة المباريات، وهى جريمة فى المجال الرياضى لابد لها من عقاب.

فيما وصف مسئولو نادى غزل المحلة، فى الشكوى المُقدمة فى اتحاد الكرة، أن أسامة نبيه يُعتبر خطرا على أى فريق يعمل به كمدرب أو مسئول فى الوقت الراهن، حيث إنه بذلك فقد مصداقيته كقدوة كى يقوم بالتصريح بقيامه بهذا الفعل على شاشات التلفزيون.

وطالب مسئولو غزل المحلة باتخاذ اللازم نحو التحقيق فى هذا التواطؤ المنسوب إلى أسامة نبيه، وما يترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى استرداد جميع المبالغ المالية التى تقاضاها خلال عمله بنادى غزل المحلة، كما طالبوا بالحصول على تعويض مادى وأدبى مناسب جراء ما أصاب النادى من عدم وصول فريق غزل المحلة إلى المباراة النهائية فى كأس مصر، واحتمالية الفوز بالحصول على لقب كأس مصر وقتها، فيما اختتم غزل المحلة الشكوى بالمطالبة بشطب أسامة نبيه من سجلات اتحاد الكرة.