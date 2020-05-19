شكرا لقرائتكم خبر عن نيبوشا: قيادتى للزمالك الأفضل فى مسيرتى التدريبية وأحلم بالعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربي نيبوشا، المدير الفني الأسبق للزمالك، أن تجربته مع القلعة البيضاء تعد الأجمل له خلال مشواره الكروي فى مجال التدريب، مؤكدا أنه سعيد بها بالرغم من عدم حصوله على بطولات إلا أنه يأمل فى العودة من جديد للدورى المصرى لصناعة تاريخ خاص به فى الإيجيبشين ليج.

وأضاف نيبوشا، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "تجربتي مع الزمالك هى الأجمل في مشواري الكروي"، مشددا أنه نجح في تكوين علاقات متميزة مع لاعبي الزمالك، خلال الفترة التي تولي فيها تدريب الفريق"، كاشفا أنه تواصل مع لاعبي الفريق الأبيض عقب فوزهم على الترجي التونسى في بطولة السوبر الإفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف وقام بتهنئتهم بعد الحصول على البطولة.

وأشار المدرب الصربى أنه يرفض التعامل بديكاتورية مع اللاعبين، ودائمًا يحرص على خلق دوافع جديدة لديهم من أجل تحقيق البطولات فى كافة الفرق التى تولى قيادتها.

يذكر أن نيبوشا لديه تاريخ كبير عندما نجح فى الفوز على الأهلى بالبطولة العربية التى أقيمت بالقاهرة وكان نيبوشا يقود الوحدات الأردنى ونجح فى الفوز عليه فى مباراتين وأقصاه من البطولة وخسر فى النهائى أمام الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين