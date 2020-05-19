شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بطلائع الجيش: من الصعب استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، على صعوبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجاري، في ظل تفشي فيروس كورونا، مضيفاً خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" من سيحمي اللاعبين في حالة اصابة أحداً منهم بفيروس كورونا؟ ومن سيتحمل نفقات أسرته في حالة اصابته بمكروه؟".

وتابع،" نعاني من ضغوط عديدة، ولا نعلم متى سينتهي الفيروس، وأرى أن من الصعب توفير حماية طبية للاعبين والأجهزة الفنية". وواصل،" الأمر لا يحتاح لتجربة وحياة الأشخاص أهم كثيراً من المنافسات"، مؤكداً أن الأندية من الصعب عودتها واجراء تجهيزات بدنية بعد هذه الفترة الطويلة من التوقف. Advertisements

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف مناقشة موعد عودة الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيداً لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الاستفسار من الوزير عن إمكانية عودة الأندية للتدريبات يوم 15 يونيو المقبل، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن عودة الأنشطة للأندية الرياضية تدريجياً بداية من هذا الموعد، خاصة أن اتحاد الكرة يرغب فى استئناف المسابقة منتصف يوليو المقبل على أن تحصل الأندية على 4 أسابيع كفترة إعداد قبل استكمال الدورى.