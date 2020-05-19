شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: اتصال اللجنة الأولمبية والفيفا عبر "التصريحات" ولم يتواصل معى أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، أنه لم يتم تحديد مواعيد البطولات الأفريقية حتى الآن، مشيرا إلى أن عودة الدوري الألمانى جاءت بسبب معرفة كل شخص بدوره بدلا من الخوف الذي يسيطر على صناع القرار بشأن عودة الدوري المصري، وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "صناع قرار عودة الدوري المصرى عليهم التفكير في الموسم المقبل لأنه لا يزال في الموسم الحالي 18 جولة، وإذا عاد الدوري هل أعضاء المنظمة الرياضية سيكونون ملتزمين؟".

أوضح أبو ريدة أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لم تستشره في أي شيء بشأن عودة الدوري، مشددا على أنه في خدمة الكرة المصرية حال تم استشارته في أي وقت.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للاتحادين، إنه يسمع عن تصريحات اللجنة الأولمبية بأنهم على اتصال بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قانون الرياضة، ولكنه لم يتم التواصل معه رغم أنه عضو المكتب التنفيذي بالفيفا، كاشفا أن فيفا لم يوافق في تاريخه على اجراء انتخابات لأي اتحاد تابع له لمدة عام واحد.

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وتابع: السؤال هو هل انتخابات اتحاد الكرة ستقام وفقا للائحة الجبلاية القديمة أم وفقا للائحة الجديدة التي أعدتها اللجنة الخماسية، ولا بد من البحث عن مخرج لتطبيق القنون المصري في انتخابات اتحاد الكرة وعدم الاخلال بالمواثيق الدولية.

ويدرس هانى أبو ريدة التراجع عن خوض الانتخابات المقبلة بقائمة كاملة، على أن يترك للجمعية العمومية للجبلاية حرية اختيار من يمثلهم فى المجلس الجديد.

وتواصل هانى أبو ريدة مع عدد كبير من رؤساء ومسئولى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة الأخيرة، لمعرفة موقفهم فى الانتخابات المقبلة، وهو ما دفعه للتفكير جدياً فى خوض الانتخابات المقبلة دون قائمة، على أن يترك للجمعية الاختيار وفقا للبرامج التى يقدمها كل مرشح.