شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: سأخوض انتخابات الجبلاية المقبلة بوجوه جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم موقفه من الترشح على رئاسة الجبلاية في الانتخابات المقبلة، المقرر عقدها في أغسطس المقبل، وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة خلال الانتخابات المقبلة".

وأضاف أنه يخطط لتقديم وجوه جديدة في قائمته الانتخابية باعتبار أن اختيار أسماء جديدة مطلبا أساسيا"، ويرى أبو ريدة أن تقليص عدد الجمعية لعمومية لاتحاد الكرة كان جزءا فنيا من اللجنة الخماسية المسئولة عن تسيير أمور الجبلاية، لافتًا إلى أن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة لا يتعارض مع ترشحه لانتخابات الاتحاد الأفريقى، مؤكدا أن الجبلاية تسهل من موقفه كثيرا فى انتخابات الكاف. وأكد هانى أبو ريدة أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" شكل لجنة من أجل دراسة موقف كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الكاميرون.

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فى السياق ذاته، كان هانى أبوريدة كشف أن دعوة الجمعية العمومية للجبلاية خلال شهر أغسطس المقبل ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن، بسبب عدم التجمعات لانتشار فيروس كيورونا المستجد .

وأوضح هانى أبوريدة أن العام الجارى ستقام انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم وأن قرار عدم أستكمال النشاط الرياضى من عدمه لن يؤثر على عدد أعضاء الجمعية العمومية و أن بد الـ8 سنوات لن يطبق بأثر رجعى و من الصعب إجراء دورة انتخابية لمدة عام واحد فقط لان القانون و اللوائح واضحة لمدة 4 سنوات.

وأشار هانى أبوريدة إلى أن قرار عودة النشاط الرياضى بيد المسئولين فى الدولة لأن هذا يحتاج إلى بعض الشروط من قبل الأطباء ومتابعة الأجواء العامة أولا، وعلق هانى أبوريدة على أنباء ترشحة لرئاسة الاتحاد الافريقى قائلا: "لسه بدرى ومسخنتش لسه".