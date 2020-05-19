شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب أبو رجيلة: والدى بخير وزى الفل وشائعة مرضه سخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن والده محمود أبو رجيلة أحد رموز القلعة البيضاء بخير وبصحة جيدة، نافياً الشائعات التي تداولها البعض على صفحات التواصل الاجتماعى بتدهور الحالة الصحية لنجم الفريق الأبيض السابق، حيث كتب "أبو رجيلة" عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "الكابتن أبو رجيلة، بخير والحمد لله، شائعة سخيفة، الحمد لله الكابتن زي الفل".

ويعد محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك ومدربه السابق، وأحد أساطير القلعة البيضاء، حيث إنه من مواليد من 9 سبتمبر عام 1941 . أبو رجيلة ولد فى حي عابدين بالقاهرة، وانضم إلى ناشئى نادي الزمالك، وهو ابن الـ17 عامًا، ونال إشادة كبيرة من حلمى زامورا حينها، ليقوم حنفى بسطان بتصعيده إلى فريق الكرة الأول عام 1957 .

قائد الزمالك الأسبق شارك فى أول مباراة أمام نادى الترسانة وفاز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، وحصل أبو رجيلة على 4 بطولات مع نادى الزمالك، بواقع بطولتا دورى، وبطولتا كأس مصر عام. Advertisements اعتزال أبو رجيلة كرة القدم عام 1967 واتجه بعدها للعمل فى مجال التدريب، وقاد الزمالك للفوز بأول بطولة أفريقية عام 1984 وفاز بالدوري العام مرة واحدة موسم 1984 كما فاز ببطولتي كأس مصر عام 1977 – 1999. قاد أبو رجيلة العديد من الفرق بعد الزمالك، سواء داخل أو خارج مصر، ومنها الاتحاد السوري ونادى سترة ومنتخب اليمن، ونادى الشباب والنصر السعوديين، وحصل على أول بطولة دورى عام سعودى مع نادي النصر، وقاد داخل مصر كل من الألومنيوم والمصري البورسعيدى والمنصورة.

ابو رجيلة