أحمد داوودا: مرتضى منصور أول من فاوضني للإنضمام للزمالك

قال أحمد داوودا، نجم طلائع الجيش، أن المستشار مرتضى منصور كان أول من فاوضه للانضمام الزمالك.
من فاوضني وسعدت كثيراص بمكالمته وقتها وتشرفت بفتحه معي المفاوضات".
وأضاف داوودا خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور أول
وأثنى داوودا على الدور الإداري المميز الذي يلعبه مرتضى خلال ولايته للنادي الأبيض.
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