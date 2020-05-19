رياضة | الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه وليد أزارو المُعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر.

وكان فايلر قد طالب لحنة التخطيط بالنادي الأهلي برحيل أزارو، وهو ما جعل اللاعب يخرج على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم لفريق الاتفاق السعودي، وتعاقد القلعة الحمراء مع المهاجم اليو بادجي.

وكشفت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء استقرت على تجديد التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو خلال الفترة القادمة ثم إعارته مرة أخري فى ظل رفض فايلر الإستعانة به.

ويعتمد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على كل من مروان محسن واليو بادجي وجونيو أجاي فى الخط الأمامي للمارد الأحمر.