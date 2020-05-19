رياضة | ريال مدريد يخطط لخطف نجم بوروسيا دورتموند برسالة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لخطف نجم بوروسيا دورتموند برسالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع التعاقد مع نجوم من الصف الأول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

وقام رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بإرسال تهنئة لفريق بوروسيا دورتموند الألمانى بعد الفوز الأول بالدوري الألماني بعد عودته من جديد، بعد توقف دام لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.

وبعث رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز رسالة إلى المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني يواكيم فاتسكه، لتهنئته على الفوز في أول مباراة بعد استئناف مباريات الدوري الألماني على شالكة برباعية دون رد.

ويذكر أن ريال مدريد أحد أبرز الأندية المهتمة بقوة للتعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.