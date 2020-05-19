رياضة | مفاجأة بشان عرض ريال مدريد لضم صلاح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشان عرض ريال مدريد لضم صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني رمزي المدرب السابق لمنتخب مصر أن نادي ريال مدريد الإسباني قدم عرض رسمي منذ عامين إلى نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصري الأول.

ونفى رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح كل الأنباء المنتشرة حول تلقى اللاعب لعرض من ريال مدريد من قبل لضمه.

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وقال رامي عباس عبر حسابه الخاص على "تويتر" معلقا على الأنباء المنتشرة: "محمد صلاح لم يتناقش مع أي من مدربيه السابقين بشأن مستقبله".

يذكر أن هناك العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى رغبة نادي ريال مدريد ونادي إنتر ميلان في ضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد تألقه الواضح مع الريدز في الموسم الحالي.

وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين