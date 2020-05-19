رياضة | حقيقة انضمام عمرو ورده للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة انضمام عمرو ورده للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد الدمتناوي

تلقت لجنة التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترشيحات بعرض خدمات عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني، على الفريق الأحمر للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وفضل وردة الاستمرار في الاحتراف الخارجي ورفضه الرحيل إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لكن أحد الوكلاء عرض اللاعب على الأهلي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

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وطلب أحد الوكلاء سرعة التفكير في ضم عمرو وردة من عدمة، وخصوصا بعد أزمتة الأخيرة مع مسؤولي نادي لاريسا.

وتعرض عمرو وردة منذ أيام لهجوم في أحد الأماكن اليونانية، بعد أيام من فسخ تعاقده مع لاريسا لأسباب تأديبية، بسبب غيابه عن التدريبات.

وينتهي عقد عمرو وردة مع باوك اليوناني في يناير من عام 2021.