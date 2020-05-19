رياضة | عرض العين الإماراتي يثير قلق في الأهلي بسبب فايلر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض العين الإماراتي يثير قلق في الأهلي بسبب فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت حالة من القلق داخل جدران النادي الأهلي ، بسبب عدم حسم ملف تجديد التعاقد مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

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وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الاثنين عن وجود عروض من الدورى الإماراتى تبحث عن الحصول على خدمات المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فى الموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن الأندية الإماراتية وعلى رأسها فريق الجزيرة الإماراتى، تسعى للتعاقد مع فايلر بالفترة المقبلة، بتقديم إغراءات مالية كبيرة تفوق قيمة ما يحصل عليه فى تجربته مع القلعة الحمراء.

وأوضحت التقارير الصحفية أن هناك مخاوف لدى إدارة الأهلى من رحيل فايلر، فى ظل حالة الاستقرار الفنى والإدارى التى يعيشها الفريق تحت قيادته واقتراب الأحمر من حصد لقب بطولة الدوري المصري الممتاز.