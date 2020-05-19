رياضة | عاجل- سعد سمير يوقع للأهلي على بياض

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل- سعد سمير يوقع للأهلي على بياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود جديدة للنادي الأحمر على بياض.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"سعد سمير يوقع للاهلى على بياض وينهى حالة الجدل التى اثيرت الايام الاخيره مؤكدا للجميع ان ابناء الاهلى دائما ما يرفعون شعار الاهلى فوق الجميع".

وأضاف :"العقود الجديدة بتوقيع سعد على بياض فى يد اداراة النادى واللاعب رفض الكلام فى اى قيمة مالية تاركاً الامر لما يراه النادى فقط".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد رفع اسم سعد سمير من قائمته المحلية في يناير الماضي بعد إصابته بقطع في وتر إكيليس ليتم قيد محمود كهربا بديلا له.