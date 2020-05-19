شكرا لقرائتكم خبر عن «الدرندلي»: نختلف داخل مجلس إدارة الأهلي لكن «مبنتكلمش على بعض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن هناك خلافات تحدث داخل مجلس إدارة النادي إلا أنها لا تتخطى أبدًا غرفة المجلس، موضحًا أن جميع الأعضاء يحترمون بعضهم البعض.

وقال «الدرندلي»، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي سيف زاهر بقناة «أون تايم سبورت»: «إحنا بنختلف وإحنا مش ملائكة والخلاف ده بيبقى له حدود جوة غرفة مجلس الإدارة، عمرنا ما سمعنا إن الأهلي فيه خلافات امتدت خارج غرفة مجلس الإدارة، بنحترم بعض، مبنتكلمش على بعض وبنطلع برة مفيش حد بيقول اختلفت وقلت وده قال وأنا كان رأيي كذا، رأي الكل واحد حتى لو أنت اختلفت جوة مكنتش موافق على قرار، بتطلع برة الغرفة بتقول وافقنا كلنا على القرار».

وأضاف: «إحنا اتعودنا على كدة وده توارثناه، وده الحقيقة معظمنا يعني وبالذات أنا يعني والعامري (فاروق) وخالد (مرتجي) و(إبراهيم) الكفراوي إحنا أقدم أربعة، اتعودنا على كدة، كلنا مش أول دورة لينا فخلاص بقت حاجة في دمنا مهما اختلفنا محدش بيسمع إن إحنا اختلفنا».

وعاد أمين صندوق الأهلي ليشدد على أن «الخلاف مش معناه إن احنا نقطع بعض، الخلاف على طاولة مجلس الإدارة ممكن نختلف في قرار نختلف اتجاه في استراتيجية معينة لكن في النهاية كلنا بنحب النادي وبنخاف على النادي وكلنا يد واحدة كلنا».