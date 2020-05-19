شكرا لقرائتكم حسين السيد: الكاف جامل الاهلى في نادى القرن وعدم وجود لائحة ساعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ، حسين السيد، حارس مرمى نادى الزمالك، ومنتخب مصر الأسبق، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم جامل الاهلى في الحصول على نادى القرن مؤكدا أن عدم وجود لائحة واضحة أمام كل الأندية ساعده على ذلك,

وأضاف حسين السيد في تصريحات تلفزيونية قائلاكاف وضع اللائحة قبل نهاية القرن بأقل من خمس سنوات لتتويج الاهلى، كما أن تحويل بطولات وإلغاء بطولات في نادى القرن كان لصالح الأحمر.

وواصل حارس الزمالك الأسبق حديثه قائلا إن عدم وجود لائحة للأندية الافريقية لترتيب نادى القرن ودون موافقة الزمالك ساعد الاهلى على ذلك مؤكدا أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقي وليس الأهلي

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وأشاد حين السيد، بتصرفات أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة يقف في صف اللاعبين ضد والده وإدارة الزمالك ، مضيفا أن الزمالك يسير بشكل جيد من الناحية الإدارية ومستعد للعودة الى العمل في الزمالك في أي وقت .

وقال السيد ، حققت رقم قياسي موسم 91-92 باستقبالي 7 أهداف فقط، مضيفا أنه قدم مستويات طيبة خلال تجربته مع الأبيض في عدة مواسم محليا وافريقيا.