شكرا لقرائتكم حسين السيد: اتحاد الكرة يجامل الأهلي والزمالك في الحكام وتأجيل المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين السيد، حارس مرمى الزمالك ، ومنتخب مصر الأسبق، إن اتحاد الكرة يتعمد مجاملة الأهلي والزمالك في تعيين بعض الحكام بأعينهم كما يقوم بتأجيل بعض اللقاءات بناء على رغبتهم دون أسباب .

وأضاف حارس مرمى الزمالك الاسبق في تصريحات تلفزيونية، الحكام الأجانب لم يجاملوا في مباريات القمة ، ولكن مجاملات الأهلي والزمالك ليست في القمة فقط او في الحكام الأجانب فقط لان هناك دوري عام عبارة عن 30 مباراة .

وواصل حسين السيد قائلا : الأهلي والزمالك يفرض على اتحاد الكرة حكام بأعينهم واتحاد الكرة يجاملهم في تأجيل مباريات بلا داعي ويضطر اتحاد الكرة للموافقة مضيفا أن هناك حكام هدفها "تكتيف" الزمالك في المباريات .

أكد حسين السيد نجم الزمالك السابق أن اختار اعتزال الكرة مبكرا لتفضيل العمل الاداري عن الاستمرار في الملاعب، كاشفا أنه كان ينوي الاعتزال ولكن رحيل نادر السيد للاحتراف في بلجيكا اضطرني للبقاء موسم آخر، من أجل البقاء مع عبد الواحد السيد لاسيما أنه لم يكن هناك بديلا للحارس، ونصحت المسئولين بالتعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى مزارع دينا السابق.

وقال: تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك والمقاولون العرب عام 1986 وقت وجودي في صفوف ايسكو بالدرجة الثانية، مؤكدا أن أنور سلامة نجم الأهلي السابق اصطحبه للتدريب في الأهلي مدة شهرين أو ثلاثة، مضيفا أن عصام بهيج هو من ساهم في انتقالي للزمالك بعدما كان هناك أزمة حراسة المرمى بالقلعة البيضاء.

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شدد على أنه لم يكن يضع في حسبانه الانتماء للأهلي أو الزمالك، موضحا أن عصام بهيج نجم الزمالك السابق طلب منه عدم الانقطاع عن التدريب بالأهلي، حتى لا يشعر مسئولي القلعة الحمراء بوجود مفاوضات من الزمالك معي، والزمالك عرض 25 ألف جنيه لشرائي، فيما قدم الأهلي عرضا بقيمة 35 ألف جنيه، قبل أن يقدم الزمالك عرضا جديدا بقيمة 40 ألف جنيه وكنت أغلى لاعب في مصر عام 1987.

أوضح على أن اسم الزمالك ساعده في عمله الخاص بفضل ارتباط اسمه بالنادي ، مؤكدا أنه لم يكن يتدخل في الأمور الفنية وقت وجوده في منصب مدير الكرة إلا ذاا استشير في ذلك.