شكرا لقرائتكم خالد الدرندلى: وضع الأهلى المالى يسمح بالإبقاء على رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن موقف النادي الأحمر المالي، يسمح له بالإبقاء على رمضان صبحي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع الفريق في الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي، من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري.

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وقال الدرندلي، خلال حواره ببرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس":"وضع الأهلي المالي يسمح له بالإبقاء على رمضان صبحي، في الموسم المقبل، ولكن هناك مسئولوين عن ملف الكرة، هم من يقررون هذا الأمر".

وأضاف:"أتمنى أن يستمر رمضان صبحي، مع الأهلي الموسم المقبل"، مشيرًا:"لا توجد أي ترضيات للاعبين خارج العقود، فنحن ملتزمين بعقودنا".