شكرا لقرائتكم حسين السيد: لقب نادى القرن من حق الزمالك وكاف فصل اللقب على مقاس الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أن لقب القرن تم تفصيله للنادي الأهلي٬ مشددا على أنه من حق القلعة البيضاء.

وقال السيد فى تصحريات تلفزيوينة ": "لقب القرن اتفصل للأهلي، هناك فرد داخل الاتحاد الافريقي هو من قام بتلك الفعلة، أكاد أجزم أن عيسي حياتو لم يكن يعلم شئ عن هذا اللقب".

وواصل حارس مرمى الزمالك الاسبق : "أطلب الخطوط العريضة التي يتم على أساسها اختيار صاحب لقب القرن٬ الزمالك حينها كان ٩ ألقاب والأهلي ٧ بأى منطق يتم منح اللقب للأحمر".