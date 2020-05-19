شكرا لقرائتكم حسين السيد: لقب نادى القرن من حق الزمالك وكاف فصل اللقب على مقاس الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أن لقب القرن تم تفصيله للنادي الأهلي٬ مشددا على أنه من حق القلعة البيضاء.
وقال السيد فى تصحريات تلفزيوينة ": "لقب القرن اتفصل للأهلي، هناك فرد داخل الاتحاد الافريقي هو من قام بتلك الفعلة، أكاد أجزم أن عيسي حياتو لم يكن يعلم شئ عن هذا اللقب".
وواصل حارس مرمى الزمالك الاسبق : "أطلب الخطوط العريضة التي يتم على أساسها اختيار صاحب لقب القرن٬ الزمالك حينها كان ٩ ألقاب والأهلي ٧ بأى منطق يتم منح اللقب للأحمر".
أكد حسين السيد٬ نجم الزمالك السابق٬ أن الفريق الأبيض يعاني دائما من الظلم التحكيمي في المباريات علي مدار تاريخه .
وأضاف السيد فى تصريحات تلفزيونية : "الاهلي دائما يتم مجاملته من الحكام ، مؤكداً علي وجود وقائع كثيرة تؤكد مجاملة التحكيم للفريق الاحمر".
وأشار إلى أن الاهلي أيضا كان يتم مجاملته عن طريق تاجيل بعض المباريات٬ مشددا على أن هناك بعض الحكام كانوا يقوموا بتكتيف لاعبي الزمالك خلال المباريات.
وروي حسين السيد، حارس مرمى الزمالك ، ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل أسهل هدف دخل في مرماه خلال تاربيخه الكروي بحسب رؤيته الفنية .
وقال حارس مرمى الزمالك في تصريحات تلفزيوينة إن حراسة المرمى مذاهب وطريقتي كانت تعتمد على منع الخطورة من بدري ، لأنى كنت أحب ألعب في 18 وكنت بأحب العب ليبرو .
وتحدث عن الهدف الذى دخل مرماه في مباراة شوتنج ستارز النيجيري، قائلا كنت ممسك بالكرة و فكرت في اكثر من قرار في مباراة بطل نيجريا مما جعل الكرة تسكن في شباكي بطريقة سهلة وغربية .
وأرجع حسين السيد سبب الهدف إلى الأخطاء الساذجة الناتجة عن زيادة ثقة وتفكير في أكثر من حل .
أكد حسين السيد نجم الزمالك السابق أن اختار اعتزال الكرة مبكرا لتفضيل العمل الاداري عن الاستمرار في الملاعب، كاشفا أنه كان ينوي الاعتزال ولكن رحيل نادر السيد للاحتراف في بلجيكا اضطرني للبقاء موسم آخر، من أجل البقاء مع عبد الواحد السيد لاسيما أنه لم يكن هناك بديلا للحارس، ونصحت المسئولين بالتعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى مزارع دينا السابق.
وقال: تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك والمقاولون العرب عام 1986 وقت وجودي في صفوف ايسكو بالدرجة الثانية، مؤكدا أن أنور سلامة نجم الأهلي السابق اصطحبه للتدريب في الأهلي مدة شهرين أو ثلاثة، مضيفا أن عصام بهيج هو من ساهم في انتقالي للزمالك بعدما كان هناك أزمة حراسة المرمى بالقلعة البيضاء.
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