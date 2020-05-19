شكرا لقرائتكم الدرندلى: إلغاء الدورى سيؤثر بالسلب على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى إن إلغاء الدورى بسبب فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب أكثر من 4 ملايين شخص بينما أودى بحياة الألآف سيؤثر بالسلب على النادى الأحمر بسبب عقود البث الفضائية والرعايا.

أضتف الدرندلي، خلال حواره ببرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس":وفقًا لتصريحات المسئولين ورئيس مجلس الوزالاء، فهناك بارقة أمل في عودة الدوري، بإجراءات احترازية"، مضيفًا:"أتمنى أن يعود الدوري وأن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية".

وآشار:"موقف الأهلي المالي في مجلس الخطيب، مطمئن ولا يواجه أي أزمات".