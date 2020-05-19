شكرا لقرائتكم داوودا: مرتضى منصور أول من فاوضني للانضمم للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد داوودا، نجم طلائع الجيش، أن المستشار مرتضى منصور كان أول من فاوضه للانضمام الزمالك.

وأضاف داوودا خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور أول من فاوضني وسعدت كثيراص بمكالمته وقتها وتشرفت بفتحه معي المفاوضات".

وأثنى داوودا على الدور الإداري المميز الذي يلعبه مرتضى خلال ولايته للنادي الأبيض.

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