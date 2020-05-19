شكرا لقرائتكم لطيف: حازم إمام لم يستقيل من اتحاد الكرة.. ولا يصح تنصيب بطلا حال إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، مسئولي اللجنة الخماسية بالنظر إلى السوابق الماضية حال إلغاء الدوري والتي لم تنصب أي فريق بطلا لمسابقة الدوري، مضيفا: لابد من وجود حوار بين اتحاد الكرة ورؤساء الأندية.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: كنت أعلم بعض قرارات اتحاد الكرة السابق من جروب الواتس آب، نافيا استقالة حازم إمام من عضوية اتحاد الكرة من قبل كما أشيع من قبل.

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نفى أن يكون مجلس اتحاد الكرة الأسبق برئاسة جمال علام قد اختار شوقي غريب لتدريب المنتخب الوطني بناء على توصية هاني أبو ريدة بدليل عودته لتدريب المنتخب الولمبي في الوقت الحالي، رافضا فكرة تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ومطالبا بالحفاز على حقوق الأعضاء الذين تم استبعادهم من الجمعية العمومية.

أيد لطيف وجود بند تعارض المصالح في لائحة اتحاد الكرة المقبل، حتى لو كان البند متعارضا معي، مؤكدا أنه لم يتعرض للخيانة في انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة، كاشفا أنه كان يوجد اتقسام قبل تعيين هيكتور كوبر ومنهم من كان يرغب في تعيين آلان جيريس ومنهم من رشح كوبر، وهناك من رشح أسماء أخرى.