شكرا لقرائتكم الدرندلى: ميزانية الأهلي 2 مليار و60 مليون جنيه والموقف المالى صلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن الموقف المالى للنادى الأهلى صلب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد موضحا أن موظفي النادى الأحمر في أمان.

أشار الدرندلي، خلال حواره ببرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس":"استملنا النادي من مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر، في موقف مالي جيد"، مضيفًا:"ميزانية الأهلي الحالية هى 2 مليار و60 مليون جنيه".

وقال:"ميزانية الأهلي 2 مليار و60 مليون جنيه، هذا لجهود مجالس الإدارة المتتالية، حيث بنى صالح سليم، فرع النادي بمدينة نصر، وحسن حمدي، هو من حصل على أرض الشيخ زايد وقام ببناء بعض المنشأت، وقام مجلس المهندس محمود طاهر، بإستكمال المنشأت وافتتح النادي، ثم قام بشراء فرع التجمع الخامس، ويسعى المجلس الحالي لانهاء المرحلة الأولى من الانشاءات داخل الفرع".

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وتابع:"ميزانية الأهلي، بها فريق كرة القدم"، مشيرًأ:"ميزانية كرة القدم في السنة الواحدة تتخطى الـ300 مليون جنيه".

وأشار:"192 مليون جنيه في الموسم، مصروفات الألعاب الأخرى".