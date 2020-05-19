شكرا لقرائتكم حسين السيد: الزمالك يسير بشكل جيد إداريا ومستعد للعودة خلال أي وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين السيد، حارس مرمى نادى الزمالك، ومنتخب مصر الأسبق، الزمالك يسير بشكل جيد من الناحية الإدارية ومستعد للعودة الى العمل في الزمالك في أي وقت .

وأضاف حسين السيد في تصريحات تلفزيونية قائلا ، حققت رقم قياسي موسم 91-92 باستقبالي 7 أهداف فقط، مضيفا أنه قدم مستويات طيبة خلال تجربته مع الأبيض في عدة مواسم محليا وافريقيا.

وشدد حسين السيد على ان المكسب في افريقيا يتم عن طريق الحكام مستشهدا بمباراة نهائي افريقيا بين الزمالك والترجي التونسي في رادس والتي انتهت بخسارة الأبيض بثلاثية وكذلك هدف انيرامو في شباك الاهلى ,

وتحدث عن الهدف الذى دخل مرماه في مباراة شوتنج ستارز النيجيري، قائلا كنت ممسك بالكرة و فكرت في اكثر من قرار في مباراة بطل نيجريا مما جعل الكرة تسكن في شباكي بطريقة سهلة وغربية .

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وأرجع حسين السيد سبب الهدف إلى الأخطاء الساذجة الناتجة عن زيادة ثقة وتفكير في أكثر من حل .

أكد حسين السيد نجم الزمالك السابق أن اختار اعتزال الكرة مبكرا لتفضيل العمل الاداري عن الاستمرار في الملاعب، كاشفا أنه كان ينوي الاعتزال ولكن رحيل نادر السيد للاحتراف في بلجيكا اضطرني للبقاء موسم آخر، من أجل البقاء مع عبد الواحد السيد لاسيما أنه لم يكن هناك بديلا للحارس، ونصحت المسئولين بالتعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى مزارع دينا السابق.