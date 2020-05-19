شكرا لقرائتكم مدير الكرة بطلائع الجيش: من الصعب استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، على صعوبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجاري، في زل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" من سيحمي اللاعبين في حالة اصابة أحداً منهم بفيروس كورونا؟ ومن سيتحمل نفقات أسرته في حالة اصابته بمكروه؟".

وواصل:" الأمر لا يحتاح لتجربة وحياة الأشخاص أهم كثيراً من المنافسات".

وتابع:" نعاني من ضغوط عديدة، ولا نعلم متى سينتهي الفيروس، وأرى أن من الصعب توفير حماية طبية للاعبين والأجهزة الفنية".

وأتم حديثه مؤكداً أن الأندية من الصعب عودتها واجراء تجهيزات بدنية بعد هذه الفترة الطويلة من التوقف.

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