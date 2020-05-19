شكرا لقرائتكم مدير الكرة بطلائع الجيش: من الصعب استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، على صعوبة استئناف مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجاري، في زل تفشي فيروس كورونا.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" من سيحمي اللاعبين في حالة اصابة أحداً منهم بفيروس كورونا؟ ومن سيتحمل نفقات أسرته في حالة اصابته بمكروه؟".
وواصل:" الأمر لا يحتاح لتجربة وحياة الأشخاص أهم كثيراً من المنافسات".
وتابع:" نعاني من ضغوط عديدة، ولا نعلم متى سينتهي الفيروس، وأرى أن من الصعب توفير حماية طبية للاعبين والأجهزة الفنية".
وأتم حديثه مؤكداً أن الأندية من الصعب عودتها واجراء تجهيزات بدنية بعد هذه الفترة الطويلة من التوقف.
وأكد العميد أحمد مهدي التزام ناديه بعقود اللاعبين حال استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.
أضاف أحمد مهدي خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "ان استمرار بطولة الدوري المصري الممتاز يعني أن الجميع سيكون لديه مسئولية بالوفاء بكافة التزاماته".
أوضح أحمد مهدي أن اتحاد الكرة لو أراد رفع يده من أزمة توقف بطولة الدوري المصري أن يتم تفعيل رابطة الأندية المحترفة ومعرفة ما اذا كانت هناك نية لاستكمال البطولة او الغائها.
تابع أحمد مهدي أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستحقات اللاعبين خلال الفترة الحالية طالما أن القرار النهائي لم يحسم حتى الآن وأن إدارة ناديه تحترم تعاقداتها مع اللاعبين لحين اتخاذ قرار نهائي.
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