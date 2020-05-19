بطولة اسبانيا: هازار العائد من اصابة "سعيد" للتدرب مجددا مع زملائه

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مدريد: اعرب البلجيكي ادين هازار مهاجم ريال مدريد الاسباني عن سعادته للعودة الى ملاعب التدريب مع زملائه الاثنين، وذلك بعد حوالي اكثر من شهرين على خضوعه لعملية جراحية في كاحله الايمن.

وقال هازار (29 عاما) في شريط فيديو مصور نشره النادي الاسباني على موقعه الرسمي "انا سعيد جدا للعودة الى ملاعب التدريب مع زملائي، الآن لم نعد ننتظر سوى المباريات" المتوقفة منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واضاف بعد مباشرة الاندية الاسبانية الاثنين تدريباتها الجماعية بمجموعات صغيرة من 10 لاعبين كحد اقصى، "بعد توقف لمدة شهرين، انا في حاجة لعمل بدني اضافي ومع الكرة ايضا، وبالتالي آمل ان اكون جاهزا للمباراة المقبلة".

وتابع "الامور افضل الآن لاننا نستطيع التدريب كما نحب، نستطيع ان نكون ضمن مجموعة ومع حارس مرمى. الاسبوع الاول كان غريبا بعض الشيء".

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وتعرّض هازار للإصابة في 22 شباط/فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها ريال بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي في الدوري المحلي، لتتكرر الاصابة التي اضطرته لابتعاد عن الملاعب في وقت سابق نحو ثلاثة أشهر، ثم خضع لعملية جراحية في احدى عيادات مدينة دالاس الاميركية في 5 اذار/مارس.

وعكر تعدد الإصابات موسم هازار منذ انضمامه الى النادي الملكي آتيا من تشلسي الإنكليزي في صيف العام 2019 مقابل 100 مليون يورو، اذ غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبيل انطلاق المنافسات، تلتها ثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي تعرض لها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وشارك هازار في 15 مباراة فقط مع ناديه هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.

ويأمل رئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس ان يعاود الدوري الاسباني نشاطه اعتبارا من 11-12 حزيران/يونيو، لكنه اشار الى ان "السلطات الصحية هي التي ستقرر متى سنبدأ".