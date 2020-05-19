الاسطورة بولت يصبح ابا لطفلة

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كينغستون: اصبح اسطورة العاب القوى الجامايكي أوساين بولت أباً بعد ان وضعت زوجته كايسي بينيت طفلة، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية الاثنين.

ويبدو ان رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس اكد النبأ عندما كتب على حسابه على تويتر "تهانينا الى اسطورة السباقات السريعة أوساين بولت وكايسي بينيت على ولادة طفلتهما".

وذكرت صحف محلية بان بينيت وضعت مولودها الاحد.

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وكان بولت (33 عاما) حامل الرقم القياسي في سباقي 100 م و200 م كشف في اذار/مارس على مواقع التوصل الاجتماعي انه وزوجته بينيت ينتظران ولادة ابنة لهما.

وهدد بولت، الفائز بثماني ميداليات اولمبية، مازحا من سيتقدم بطلب يد ابنته في المستقبل "اي رجل!، اي شاب! لا تلعبوا معي".

وقرر بولت الاعتزال عام 2017 بعد سيطرته عل سباقات السرعة الفردية والجماعية ضمن منتخب بلاده للتتابع عل مدى عقد من الزمن.