سلتيك بطلا للدوري الإسكتلندي بعد قرار إنهاء الموسم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لندن: أعلنت رابطة الدوري الاسكتلندي لكرة القدم للمحترفين (اس بي اف ال)، الاثنين إنهاء موسمها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتتويج فريق سلتيك بطلا للعام التاسع على التوالي.

وعند تعليق البطولة منتصف آذار/مارس الماضي، في المرحلة 30، كان سلتيك متصدرا برصيد 80 نقطة، بفارق 13 نقطة عن غريمه التاريخي رينجيز الذي لديه مباراة أقل.

وقالت الرابطة في بيان لها "بعد التشاور مع جميع أندية الدرجة الممتازة الـ12، قرر مجلس الرابطة إنهاء موسم الدوري الممتاز 2019-2020، بشكل فوري".

وهذا هو اللقب التاسع لسلتيك تواليا، ليكرر إنجاز رينجرز، ويقترب من رقمه القياسي بعدد ألقاب البطولة المحلية، حيث بات في رصيده 51 لقبا مقابل 54 لفريق المدرب والنجم السابق لليفربول الانكليزي ستيفن جيرارد.