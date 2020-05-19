الأهلي: قادرون على تحمل صفقة رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، قدرة النادي على تحمل صفقة رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من هدرسفيلد، إذا تقرر التعاقد مع اللاعب نهائيا من ناديه الإنجليزي بعد نهاية إعارته هذا الموسم.

وقال الدرندلي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "بالطبع قادرون على تحمل تكاليف صفقة التعاقد مع رمضان صبحي، لدينا الإمكانيات المالية التي تؤهلنا لذلك".

وأضاف: "لكن ذلك في النهاية سيعود إلى قرار لجنة الكرة التي يرأسها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لا نتحرك إلا من خلال تفويض من قبل المجلس".

وأكمل: "أتمنى أن يستمر رمضان صبحي معنا، لكني كأمين صندوق الأهلي سأنظر إلى الأمر بشكل احترافي بعيدا عن العاطفة، حيث إذا توافر البديل المناسب ستتفق مصلحة اللاعب مع مصلحة النادي متفقين".

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وانتقل الدرندلي للحديث عن مصير مسابقة الدوري المصري في ظل توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلا أن النادي سيتأثر إذا تقرر إلغاء البطولة.

وأكد الدرندلي: "بالتأكيد إلغاء الدوري سيؤثر علينا بالسلب، سواء على عقود البث الفضائي أو الشركة الراعية".

وأوصح: "أتمنى عودة الدوري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية على نهج العديد من الدول مثل ألمانيا، فالدوري لن يعود (سداح مداح)".

وأتم أمين صندوق الأهلي قائلا: "الدوري سيعود، أشعر بوجود بريق أمل في استئنافه من خلال الاجتماعات التي تحدث مع وزير الشباب والرياضة ورئيس الوزراء الذي أكد اسئناف النشاط الرياضي في منتصف يونيو".