ملف الاثنين.. مستقبل امم افريقيا 2021.. وتمديد تعليق الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الاثنين 18 مايو 2020.
رئيس نادي شبين يكشف تفاصيل إصابة كابتن الفريق بفيروس كورونا
هاني أبو ريدة يتحدث عن مستقبل امم افريقيا 2021
هاني أبو ريدة: اتحاد الكرة لم يطلب استشارتي بشأن استئناف الدوري
مدرب الزمالك السابق: فزت على الأهلي مرتين متتاليتين
رسميا.. تمديد تعليق الدوري الإيطالي حتى 14 يونيو
الإبقاء على تمثال إبراهيموفيتش داخل مالمو
كريستيانو رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس الثلاثاء
مدرب ناشئي وادي دجلة يعلن إصابته بكورونا
تقارير إماراتية: العين تقدم بعرض لاستعارة باهر المحمدي
يول: الأهلي قد يكون أكبر نادِ في العالم
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