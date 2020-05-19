محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، أن مشروع الاستاد يظل تحت الدراسة، مشيرا إلى أن استحواذ النادي على حق الانتفاع باستاد السلام يعتبر حل مؤقت.
وقال الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1": "مشروع الاستاد حلم كبير، كان الأهلي سيستفيد مع المستثمر السعودي تركي آل الشيخ من شيئين، وهما الاستاد والمدينة الرياضية".
وأضاف: "مشروع الاستاد ما زال تحت دراسة ولم يُتخذ فيه أي قرار، لكني في ظل الظروف الحالية لن يكون المردود كبيرا، وذلك بسبب غياب الجماهير عن المدرجات في الملاعب المصرية".
وتابع: "الظروف لا تساعدنا، بالفعل كان هناك دعم من تركي آل الشيخ ونتمتع ببنية تحتية جيدة ودخل جيد وجاهزون لتحمل مشروع استاد الأهلي، لكن كدراسة مالية اقتصادية لن أستطيع التأكيد على ارتفاع قيمة المردود المالي، حتى قبل الأزمة الحالية لفيروس كورونا".
وأتم أمين صندوق الأهلي قائلا: "ستاد السلام يعتبر حل مؤقت لحين إطلاق مشروع استاد الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر الدرندلي: مشروع استاد الأهلي تحت الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.