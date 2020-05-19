الدرندلي: مشروع استاد الأهلي تحت الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، أن مشروع الاستاد يظل تحت الدراسة، مشيرا إلى أن استحواذ النادي على حق الانتفاع باستاد السلام يعتبر حل مؤقت.

وقال الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1": "مشروع الاستاد حلم كبير، كان الأهلي سيستفيد مع المستثمر السعودي تركي آل الشيخ من شيئين، وهما الاستاد والمدينة الرياضية".

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وأضاف: "مشروع الاستاد ما زال تحت دراسة ولم يُتخذ فيه أي قرار، لكني في ظل الظروف الحالية لن يكون المردود كبيرا، وذلك بسبب غياب الجماهير عن المدرجات في الملاعب المصرية".

وتابع: "الظروف لا تساعدنا، بالفعل كان هناك دعم من تركي آل الشيخ ونتمتع ببنية تحتية جيدة ودخل جيد وجاهزون لتحمل مشروع استاد الأهلي، لكن كدراسة مالية اقتصادية لن أستطيع التأكيد على ارتفاع قيمة المردود المالي، حتى قبل الأزمة الحالية لفيروس كورونا".

وأتم أمين صندوق الأهلي قائلا: "ستاد السلام يعتبر حل مؤقت لحين إطلاق مشروع استاد الأهلي".