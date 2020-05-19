خالد لطيف: لم أوافق على اختيار أجيري كمدرب لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، أنه كان رافضا للتعاقد مع خافيير اجيري لتولي مهمة منصب المدير الفني لمنتخب مصر. وقال لطيف في تصريحات لبرنامج جمهور التالة عبر قناة أون تايم سبورتس2، إنه لم يوافق تعيين المكسيكي أجيري مدربا لمنتخب مصر. وأضاف:" اختيار أجيري لتولي مهمة تدريب منتخب مصر جاء بعد اخذ رأي الأغلبية في مجلس إدارة اتحاد الكرة. وتابع" سأترشح لانتخبات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لو اتيحت الفرصة، لم احدد ان اكون مستقل ام مع قائمة". وأتم لطيف تصريحاته:" الجمعية العمومية لاتحاد الكرة دائما مظلومة، ونجحت في انتخابات 2012 رغم أن كل الترشيحات لم تكن تصب في صالحي".

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