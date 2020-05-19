المقاولون لمصراوي: تطبيق تجربة الدوري الألماني في مصر "مستحيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن استكمال الموسم الجاري من دوري WE المصري بات صعبًا للغاية، لافتًا إلى ضرورة انتظار القرار النهائي للدولة المصرية.

وأشار عادل في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن بعض المستجدات التي حدثت في الفترة الماضية تؤدي إلى صعوبة استكمال البطولة، حسبما وصف.

وقال عادل: "من المستحيل تطبيق النموذج الذي حدث في الدوري الألماني في مصر، فالأندية في ألمانيا تتحمل العديد من التكاليف المالية من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا".

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وأضاف: "الأندية تتحمل تكاليف التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابة أي لاعب بالفيروس، إضافة إلي التكاليف الأخرى الخاصة بالإقامة والتنقلات وكلها من أجل التأكد بمزيد من التباعد الجسدي".

وأوضح: "هنا اتكلم بصوت الأندية في مصر بشكل عام سواء بالدوري الممتاز أو القسم الثاني والثالث والرابع، فلن تستطيع الأندية تحمل كل هذه التكاليف المالية في ظل الوضع المالي الخاص بها حاليا بسبب توقف النشاط".

واختتم: "تحدثنا وتمسكنا بضرورة عودة الدوري ولكن المستجدات تفرض علينا أن نرى الأمور من كل الاتجاهات، ولكن هذا لا يمنعنا من التمسك بحقوق المقاولون في المشاركة بالبطولة الإفريقية الموسم المقبل".