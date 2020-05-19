بالأرقام.. خالد الدرندلي يكشف حجم ميزانية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، أن الميزانية الخاصة بالنادي الأحمر تتجاوز مبلغ 2 مليار جنيه، مؤكدا أن الفضل في ذلك يعود إلى مجالس الإدارات التي تولت رئاسة الأحمر.

وقال الدرندلي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" مساء اليوم الإثنين: "ميزانية النادي الأهلي تقدر بحوالي 2 مليار و60 مليون جنيه".

وأضاف: "تسلّمنا النادي في موقف مالي جيد، لكن الميزانية التي تبلغ 2 مليار جنيه ليس معناه أن هناك 2 مليار في الحساب البنكي أو الخزينة، لكنها جاءت نتيجة وجود مجالس إدارة متتالية والطفرة الإنشائية بدء من الفريق مرتجي، مرورا بصالح سليم وحسن حمدي ومحمود طاهر حتى المجلس الحالي الذي يستكمل مجهود مجلسه السابق".

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وتابع: "مصروفات فريق كرة القدم بالأهلي تقدر بـ300 مليون سنويا، كما نخصص 192 مليون جنيه للألعاب الأخرى في النادي".

وأكمل: "كلما استمر فريق الكرة في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات كلما زادت قيمة عقود البث فضائي والرعاية، ويعود ذلك بالإفادة على فرق النشاط الرياضي حيث تصرف على باقي الألعاب، مما يتيح لنا القيام بعدة مشروعات".

وانتقل أمين صندوق الأهلي للحديث عن خطة المجلس لمواجهة الأزمة الحالية المتمثلة في تفشي فيروس كورونا قائلا: "(مأمنين نفسنا بشكل كويس للشهر القادم)".

وأتم: "موقفنا المالي صلب ولدينا أكثر من خطة بديلة حيث تعلمنا من أزمة حادث بورسعيد في 2012، تأثير كورونا أقل بكثير، وموظفو الأهلي في أمان ويحصلون على رواتبهم، كما وفّرنا لهم مكافأة عيد الفطر المبارك".