هاني أبو ريدة يتحدث عن مستقبل امم افريقيا 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الأفريقي والدولي، أنه لديه نيه في خوض الانتخابات المقبلة على منصر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال أبو ريدة في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" قررت الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وسيكون هناك وجوة جديدة في قائمتي المقبلة".
وأضاف:" حاليا لا أفكر في خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الافريقي وما زلنا ندعم أحمد أحمد على منصب الرئيس".
وأوضح، أنه سيكون هناك اجتماع خلال اسبوعين بين اعضاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر تقنية الفيديو لحسم مستقبل أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
وأتم تصريحاته:" كلفت لجنة داخل الاتحاد الافريقي لدراسة موقف اقامة البطولة المقبلة لأمم افريقيا في الكاميرون العام المقبل 2021.
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