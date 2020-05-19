سامي الجابر والفراج ينعيان رجل الأعمال السعودي صالح كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوفي مساء اليوم الإثنين رجال الأعمال الشهير صالح كامل، أحد أشهر المستثمرين في مجال الإعلام من خلال مجموعة قنوات "ART"، عن عمر ناهز الـ79 عاما، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وكتب سامي الجابر، اللاعب السعودي السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنا لله و إنا إليه راجعون.. رحم الله الشيخ صالح كامل وأحسن الله عزاء اهله و ذويه".

‏ونعى الإعلامي وليد الفراج وفاة صالح كامل عبر حسابه على تويتر قائلا: "رحل اليوم العم الشيخ صالح كامل، لأول مرة أشعر بهذا القدر من الحزن على فقد رجل كان بمثابة الأب بالنسبة لي، منحني الفرصة لموقع قيادي في وقت تكالبت فيه الظروف والرجال، لكنه وأبنائه الكرام كانوا خير سند وداعم في توقيت صعب بالنسبة لي، الله يرحمك يا أبو عبدالله".

صالح عبد الله كامل ولد عام 1941 في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء، وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص.