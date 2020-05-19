هاني أبو ريدة: اتحاد الكرة لم يطلب استشارتي بشأن استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-- علي البهجي:

أكد هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه حتى الآن لم نستيطع تحديد مواعيد للبطولات الافريقية سواء التي لم تستكمل او الجديدة.

وقال أبو ريدة في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" في التزام تام هناك في المانيا من الجميع، ولا بد مراعاة كل الامور الطبية قبل اصدار قرار بعودة الدوري المصري.

وأضاف:" الخوف لدى صناع القرار لعودة الدوري ناتج عن قلقهم اذا وجد حالة من الاستهتار بين أطراف المنظومة الرياضية في مصر.

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وأوضح، أنه لا يحمل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المسؤولية عن عدم صدور قرار بعودة الدوري، لافتا أنه يجب ان يتم دراسة الحلول مع جميع الأطراف.

وتابع" صناع القرار بعودة الدوري عليهم التفكير في الموسم المقبل فما زال 18 جولة متبقية من الموسم الحالي".

وأتم أبو ريدة تصريحاته:" لم يحدث اى اتصال مع اللجنة الخماسية بشأن طرح حلول لعودة الدوري، ولا يمكنني الحديث عن مستقبل الدوري المصري فهو ليس في موقع المسؤولية ولا يرغب في القاء ضغط على أعضاء اتحاد الكرة".